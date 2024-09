Tana Ramsay ricorda il dolore per l’aborto spontaneo come la cosa più traumatica di sempre

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 29 agosto 2024), moglie del famoso chef inglese Gordon, ha parlato nel podcast Happu Mum Happy Baby di Giovanna Fletcher delsubito nel 2016. Allora la conduttrice e autrice di diversi libri di cucina, sposata con lo chef da 27 anni, era incinta al quinto mese di Rocky, purtroppo nato morto., nata Hutcheson, ha raccontato di aver avuto delle perdite di sangue che, nonostante i monitoraggi, sono continuate per tutta la gravidanza, fino a quando ha deciso di tornare in ospedale per ulteriori approfondimenti: “Mi sono chinata per parlare con Gordon, e poi mi si sono rotte le acque. Siamo passati da: ‘Va tutto bene, ti stiamo solo monitorando’, a ‘Il bambino sta per nascere. Non c’è niente che possiamo fare: ora dovrai partorire’, ed è stata lapiùdi. Ci sono momenti che quasi non riesco are.