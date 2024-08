Sveva Alviti da Broadway a Dalida ecco chi è la madrina di Venezia 81 – Ascolta

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Attrice, modella, tennista, in procinto di debuttare alla regia con un film in uscita il prossimo anno. Lei è, celebre per aver interpretatonell’omonimo film del 2017, semplicemente bellissima. È ladell' 81ª edizione della Mostra del Cinema di2024 scelta personalmente dal direttore Alberto Barbera. Un periodo d’oro dunque