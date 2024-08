Svanisce il sogno del Twiga romano di Flavio Briatore La holding Majestas mette in liquidazione Capitolium srl 

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non sono passati nemmeno tre anni da quando in un’intervista a “La Repubblica”aveva annunciato: “Sì, a Roma aprirà il, sulla terrazza dell’hotel Bernini, insieme al mio amico Bobo Bocca (“Bobo” è Bernabò Bocca, proprietario del gruppo alberghiero Sina che possiede il citato hotel in piazza Barberini, ndr)”. All’epoca, l’imprenditore aveva suggerito il mese di maggio 2022 come data per la possibile apertura del. E invece qualche giorno fa è arrivata la pietra tombale sul progetto di far nascere la versione capitolina del noto locale-stabilimento balneare di Forte dei Marmi. Segui su affaritaliani.it