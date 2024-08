Sprint della Juventus in Borsa | brinda all’acquisto di Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) LaFootball Club brilla a Piazza Affari grazie all’ultimo acquisto, il calciatore olandese, su cui il club bianconero puntava già da tempo, e che arricchisce un calciomercato molto produttivo per la squadra torinese. Il mercato borsistico sta prezzando bene le ultime acquisizioni, che hanno spinto le azioniai massimi dell’anno ed al top da undici mesi a questa parte. L’acquisto di(e non solo) E’ di ieri l’ufficialità: laha comprato il calciatore olandese Teundall’Atalanta per un corrispettivo di 51,3 milioni di euro per quattro esercizi, più oneri accessori per 3,4 milioni di euro ed il consueto bonus legato al raggiungimento di certi risultati fino a massimi 6 milioni di euro, che porterebbe la cifra complessiva ad oltre 60 milioni di euro.