Sport in tv oggi giovedì 29 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non solo Paralimpiadi: non tutto losi concentra a Parigi, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in29: inil tennis con gli US Open di tennis, il ciclismo con la Vuelta a España, e la vela con la Louis Vuitton Cup. Giornata ricca per l’Italia agli US Open: 7 azzurri saranno impegnati in singolare, mentre saranno 4 gli incontri di doppio con gli italiani protagonisti. Doppio impegno per Sara Errani e Jasmine Paolini, impegnate dapprima in singolare e poi in coppia in doppio. Parte la Louis Vuitton Cup di vela: doppio impegno per Luna Rossa, impegnata dapprima contro Team New Zealand, in una regata che non mette punti in palio, poi contro Orient Express, in una sfida valida per la classifica. Orient Express-Alinghi ed INEOS Britannia-American Magic le altre regate di giornata.