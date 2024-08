Sorteggio Champions League | data orario e come vederlo

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tutte le informazioni relative aldei gironi della2024/2025, che vedranno ben cinque squadre italiane protagoniste La stagione 2024/2025 segna una grande rivoluzione per la, con l’introduzione della nuova formula per la fase a gironi che vedrà 36 squadre sfidarsi. Per la prima volta nella storia avremo anche cinque italiane