Sorteggi Champions League e Puskas Academia - Fiorentina | Diretta TV8 Sky Sport NOW

(Di giovedì 29 agosto 2024) IDELLA NUOVA UEFA2024/2025Dalle 17.45 su SkyCalcio, Sky24, TV8 e in streaming su NOW NUOVO FORMAT E NUOVOO PER LA PRIMA VOLTA CON5 SQUADRE ITALIANE: INTER, MILAN, JUVENTUS, ATALANTA E BOLOGNAin studio MARIO GIUNTA insieme a FABIO CAPELLO, ALESSANDRO COSTACURTA, FABIO CARESSA e PAOLO CONDÒ Dopo i, dalle 21, il ritorno dei playoff di UEFA ConferenceAKADEMIA-Su SkyCalcio, Sky254, TV8 e in streaming su NOWInizia la nuova UEFA2024/2025 tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 29 agosto dal Grimaldi Forum di Montecarlo, idella massima competizione europea che decideranno le sfide della prima