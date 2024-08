Solo Donald Trump sulle strade della Florida ma Kamala Harris è in corsa dicono i sondaggi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Quindici giorni in giro per il Sunshine State, a poco più di due mesi dal voto, restituiscono la fotografia di una partita apparentemente già giocata. Ma i numeriun'altra cosa Missing. Non c’è traccia die dei Democratici in. Qualsiasi segno visibile delle elezioni americane è colorato di rosso repubblicano. Magliette