‘Soldi per la droga’ 30enne minaccia la madre con lama da 32 centimetri

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSotto gli occhi dei carabinieri prova ad aggredire la propria, chiedendo soldi per la droga, brandendo unalunga 32. Viene disarmato e bloccato dopo una breve colluttazione. E’ successo a Frattamaggiore (Napoli) dove sono intervenuti i militari della stazione di Grumo Nevano. I militari, allertati per una lite in famiglia, hanno preso contatto con la vittima, una 51enne del posto, che ha raccontato loro l’accaduto. Il figlio, 30 anni, si era appena allontanato dopo l’ennesimo diverbio, ma dopo poco è tornato a bordo di un’auto. Incurante della presenza dei carabinieri si è avvicinato, armato del coltello a seghetto, alla. E’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale ed ora è in carcere. L’arma è stata sequestrata.