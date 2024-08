Sisc0 torna con Frenesia non parlare | il suo nuovo singolo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dal 30 agosto 2024 sarà in rotazione radiofonica “(non)”, ildidisponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming. “(non)” è un brano pop/dance che nasce proprio con l’idea di far divertire e ballare chi l’ascolta. La canzone nasce tra aprile e maggio del 2024 e il significato è molto semplice, racconta di una storia d’amore nata in un locale. Un lampo improvviso che sembra essere destinato a durare per sempre ma che poi finisce presto e nonostante ciò va comunque bene, perché in fondo si sa che le cose belle non durano per sempre come dice l’artista anche nella canzone: “per stasera lasciamo tutto com’è, tu gli occhiali neri fumé ed io non so neanche perché vorrei non finisse mai più”. L’artista commenta così la nuova release: “Che effetto strano mi toglie il fiato questa”.