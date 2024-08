Sinner Paolini e Arnaldi al terzo turno degli Us Open

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 agosto 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo un esordio così così, Janniksfodera il suo miglior tennis e si qualifica con autorità alUs, quarto e ultimo Slam della stagione. Il numero uno del mondo e del tabellone si sbarazza di Alex Michelsen per 6-4 6-0 6-2 in un’ora e 39 minuti di gioco. “Sono soddisfatto, sapevo che era un avversario difficile – commenta a caldo l’altoatesino – L’altra settimana ci avevo giocato a Cincinnati e sapevo quello che mi aspettava. All’inizio potevo giocare sicuramente un pò meglio ma ormai entrambi ci conosciamo abbastanza bene: poi ho alzato un pochino il livello, l’ho brekkato ed ho conquistato il set e le cose sono cambiate. Questo significa che posso migliorare”.