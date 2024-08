Sinner al terzo turno US Open Michelsen battuto in 3 set

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 29 agosto 2024) (Adnkronos) – Jannikbatte oggi Alexnel secondodel singolare maschile dell'US2024 e si qualifica per il. L'azzurro, numero 1 del mondo, si impone per 6-4, 6-0, 6-2 in 1h39'. Come all'esordio contro Mackenzie McDonald,fatica a trovare il ritmo nel primo set. Il servizio si