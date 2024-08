Settembre Calcesano 2024 oltre cinquanta eventi in un mese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Calci (Pisa), 29 agosto- Sonole iniziative che, raccolte in un unico cartellone dalla Compagnia di Calci in collaborazione con l’amministrazione comunale, compongono il “”, titolo che richiama alla memoria gliche venivano organizzati una quarantina di anni fa, nello spazio dove oggi sorge il campo sportivo. Dalle ricorrenze storiche alle passeggiate sul Monte Pisano, dalla musica alle iniziative culturali, dai workshop alle tradizioni gastronomiche, passando per lo sport e le visite ai musei, iloffre ogni giorno più di un buon motivo per vivere e scoprire la Valgraziosa.