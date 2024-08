Semestrali da record per le banche i grandi gruppi incassano risultati ottima governance

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dati Fabi elaborati da Adnkronos: centrati ricavi di 35 mld euro, utili a due cifre che sfiorano i 13 mld. E per il 2024 previsti dividendi da 'capogiro' Bilanci daper leanche per i primi sei mesi del 2024. Per i primi sei(Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Bpm, Bper, Monte dei