Scuola la mazzata dei libri sulle famiglie

(Di giovedì 29 agosto 2024) Arezzo, 29 agosto 2024 – Pesanospalle dellei rincari. Quelle chiamate in queste settimane a sborsare cifre salate per il ritorno sui banchi dei propri figli. In attesa del rientro in aula il prossimo 16 settembre, è partitala caccia aidi testo. Secondo l’Osservatorio nazionale di Federconsumatori, il rientro tra i banchi a settembre sarà accompagnato da aumenti di prezzo complessivi del 6% in più rispetto allo scorso anno, con picchi fino al 18% per alcune voci. A pesare maggiormente sul conto delleè l'acquisto deidi testo, in particolare per gli studenti che si apprestano a iniziare un nuovo scolastico in prima media o prima superiore, quando si devono reperire volumi che dureranno anche per il triennio successivo. A livello regionale e comunale non mancano misure economiche di sostegno rivolte soprattutto ai nuclei a basso reddito.