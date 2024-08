Sant' Apollonia gli studenti occupano il chiostro | Lo spazio deve tornare al quartiere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) Firenze, 29 agosto 2024 - Vogliono che ildivenga restituito ai residenti e aglidelcon la sua palestra popolare e il suo orto sociale e con tutte le sue attività culturali.ed exdella PolverieraComune, dal 25 agosto, in contemporanea all'inizio dei lavori per la mensa, hanno occupato lo. "Insieme alla mensa sarebbe stato chiuso anche l’intero plesso, compreso ile la Polveriera, se non avessimo presidiato lodal 25 agosto. I suddetti lavori interni già creano diversi disagi: dagli spostamenti a cui sono costrette le persone che usufruiscono della mensa, che sono state dirottate a quella di Montedomini, agli abitanti che non possono godere dell'area" sottolineano i ragazzi.