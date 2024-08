Salvini cinema valore aggiunto che redistribuisce ricchezza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Alla Mostra deldi Venezia si fanno i conti, in positivo, dell'estate al"finalmente destagionalizzata" come ha detto soddisfatta la sottosegretaria alla cultura Lucia Borgonzoni evidenziando i dati diRevolution con oltre 13 milioni di presenze, quasi 100 milioni di euro di incasso. E sul palco del panel all'Italian Pavillion accanto alla presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, al direttore generaleal Mic Nicola Borrelli, al presidente Cinetel Simone Gialdini, sale il collega di partito di Borgonzoni, il ministro Matteo. "Ho contributo a questi milioni di presenze giusto la settimana scorsa quando a Pinzolo con mia figlia sono andato a vedere Cattivissimo me" dice all'inizio. "Ci tengo a nome del governo a ringraziare un settore che crea lavoro,e immagine per il paese.