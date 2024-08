Salute Padovani Sin | Stress da rientro amplifica mal di testa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Per molti ildalle vacanze è fonte di, "perché ci riporta a un ritmo che non ci appartiene, in quanto determinato dai diversi impegni quotidiani". Ma per chi ha una condizione di emicrania o di cefalea, "ogni condizione dipuòre ed esacerbare una condizione di cefalea". A dirlo all'Adnkronosè Alessandro, presidente della Società italiana di Neurologia (Sin). "Non sorprende - spiega- che durante i periodi di vacanza o di ozio le persone si sentano meglio, perché finalmente si riappropriano del proprio ritmo biologico mentre quando ritornano alle loro attività, queste diventano spesso fonte di tensione e di ansia. C'è una relazione, infatti, tra, ansia, affaticamento, disturbi del sonno e cefalea.