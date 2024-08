Roma ufficiale | risoluzione consensuale del contratto per Karsdorp

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Finisce l’avventura di Rickalla. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2017, il calciatore ha totalizzato 157 presenze con questa maglia, contribuendo alla conquista della Conference League nel 2022: “L’AScomunica di aver raggiunto un accordo per ladelcon il calciatore Rick. Il Club ringrazia Rick per il suo contributo e la sua dedizione all’ASe augura a lui e alla sua famiglia le migliori fortune nella prossima destinazione”, si legge in una nota. Saluta così, invece, il terzino olandese: “Voglio ringraziare i tifosi dellaper queste stagioni intense, ho sempre dato il massimo e i miei due figli sono nati in questa città. Questo mi rende molto orgoglioso. Ciao!”.delperSportFace.