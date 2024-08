Roma incendio doloso provoca la morte di un uomo | arrestato 55enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto- Gli investigatori della Polizia di Stato, al termine di un’intensa attività d’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un romeno di 55 anni poiché gravemente indiziato dei reati di omicidio eaggravato. Il fatto per il quale è stata emessa la misura risale all’inizio di luglio dello scorso anno; un militare, libero dal servizio, poco dopo le 21, ha visto del fumo uscire da un appartamento su via Appia Nuova ed ha dato l’allarme. Dall’abitazione in fiamme sono usciti 2 uomini di origini romene mentre un terzo, sempre di origini romene, è stato trovato cadavere nella stanza dove si era propagato l’. Le indagini, fin da subito dirette dai PM della Procura di, sono state condotte dagli investigatori del commissariato Appio.