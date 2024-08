Quando inizia la scuola in Campania il calendario con festività e ponti

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) La prima campanella a Napoli e in tutta lasuonerà il 12 settembre. Dunque è quasi tutto pronto per la riapertura degli edifici scolastici per l’anno 2024/25.laa Napoli e in, ilconÈ stato già fissato anche ildi, con la L'articololain, ilconTeleclubitalia.