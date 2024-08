Primo test con Pavia per la nuova Bakery

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lavoro, intensità e concentrazione. Si sta facendo di tutto in casaBasket Piacenza per farsi trovare pronti allo scattare del prossimo campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2024/25 di domenica 29 settembre 2024. Ad un mese dall’avvio ufficiale della regular season, e alla