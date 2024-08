Poviglio furto di anatre e galline in macelleria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024)(Reggio Emilia), 29 agosto 2024 - Undal bottino consistente è stato messo a segno nella notte ai danni della ditta Fratelli Poldi Allai, in via Argine Mola, nelle campagne di, dove i ladri hanno portato via una buona parte della carne, trae polli, che era nella grossa cella frigo dell’azienda. Nella notte è scattato l’allarme, con l’arrivo sul posto dei titolari e dei carabinieri. Ma i ladri erano già riusciti ad allontanarsi con il bottino, in fase di quantificazione, ma che appare piuttosto ingente. E’ stato rubato anche un computer portatile. Per entrare i ladri hanno aperto un varco nella recinzione esterna, per poi forzare la porta e altri accessi che portano verso la cella frigo. L’area si trova in periferia. In quel momento non si trovava nessuno a transitare.