' Possibili negoziati Kiev-Mosca prima delle elezioni Usa'

(Di giovedì 29 agosto 2024) "Il ritardo nella consegna degli aiuti militari può essere facilmente percepito dagli ucraini come una spinta verso icon la Russia e che si rende ora necessaria una via d'uscita dalla guerra, perché i soldi stanno finendo. Ma l'Ucraina vuole una chiusura alle sue condizioni. Ecco allora l'offensiva di Kursk, per avere qualcosa da negoziare con, visto che potrebbe essere costretta ad avviare le trattativeamericane". Lo dichiara all'ANSA un'alta fonte diplomatica europea.