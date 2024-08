Poranceto un bosco magico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Barbetti Impressioni di settembre o quasi. Per chi non vede l’ora di lasciarsi alle spalle l’estate arroventata per incamminarsi in un territorio più fresco e brumoso, l’attesa è quasi finita. I primi assaggi d’autunno bisogna andarseli un po’ a cercare, come alcuni dei suoi ‘prodotti tipici’: le castagne e i bramiti dei cervi. Due segni del cambio di stagione che abbondano attorno aldel, sull’Appennino bolognese nel territorio di Camugnano, all’interno del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone. Il sito è nel territorio fra i due bacini, a circa 900 metri di quota, e ospita una comunità di autentici patriarchi. Non è un semplice castagneto da frutto ma undi giganteschi castagni millenari, contorti e cavi che misurano fino a 8 metri di diametro.