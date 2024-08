Pergolettese-LR Vicenza | gara da non sottovalutare

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 29 agosto 2024) Domenica alle ore 18, al Voltini di Crema, ilaffronterà la, nel match della seconda giornata del campionato di serie C NOW. Prima traferta per gli uomini di Vecchi dopo il pareggio interno nellad'esordio al Menti. Una sfida quella contro la formazione di Giovanni Mussa