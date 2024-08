Peaky Blinders | nel cast del film anche Barry Keoghan

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’attoresi è aggiunto alin costruzione di, ilispirato alla celebre serie tv. La notizia è stata confermata quest’oggi da un articolo redatto dal the Hollywood Reporter., come noto, ha ottenuto di recente una serie di importantissimi riconoscimenti attraverso le sue spettacolari interpretazioni in Saltburn (di Emerald Fennell) e Gli spiriti dell’isola (di Martin McDonagh), inoltre si appresta ad indossare il costume del Joker in The Batman Part II, il nuovodi Matt Reeves. L’ingaggio disegue quello di Rebecca Ferguson (l’attrice saràin The Magic Faraway Tree), confermato giusto un mese fa. Ilè stato ufficializzato da Netflix all’inizio del mese di giugno.