Parigi 2024 | Mattarella a atleti azzurri ‘da voi momenti preziosi offerti all’umanità’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Sono lietissimo di essere con voi, insieme ai ministri Abodi e Locatelli, e vorrei capovolgere quello che ha detto il presidente Pancalli, che ringrazio molto, sono io che vi ringrazio per la vostra presenza, così numerosa e qualificata, che è già un traguardo raggiunto, come ha detto il presidente Pancalli, un traguardo importante. Essere presenti alle Olimpiadi è un risultato, un obiettivo coltivato da tanti come sogno. Ogni quattro anni, le atlete e gliin tutto il mondo offrono all’umanità deiparticolari,, indispensabili”. Lo ha detto Sergio, incontrando gliitaliani paralimpici al villaggio olimpico a.“Le Olimpiadi -ha aggiunto- hanno dato risultati interessanti, anche di grande soddisfazione, come partecipazione e come successi. Sarà lo stesso per voi, certamente.