Paralimpiadi2024 | Locatelli Grandi emozioni forza ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Il ministro per le Disabilità: "Celebriamo lo spirito sportivo e la passione". PARIGI (FRANCIA) - "Una serata emozionante e travolgente ieri a Parigi per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Parigi 2024. Hanno sfilato oltre 4.400 atleti provenienti da tutto il mondo per un totale di 184 de