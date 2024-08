Paralimpiadi prima medaglia nel nuoto con Barlaam davanti a Mattarella

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 29 agosto 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Argento per Simone(4.14.16) alle. L’azzurro è arrivato dietro al francese Didier (4.12.55) nei 400 sl S9. Bronzo per l’australiano Hall (4.15.61). Si tratta della quintaparalimpica per, la terza d’argento. Alla gara di Simoneha assistito il Presidente della Repubblica Sergio.– fotp Cip/Pagliaricci –(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo