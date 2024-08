Paolini-Pliskova oggi in tv | orario canale e diretta streaming US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Jasminese la vedrà contro Karolinanel secondo turno degli US, ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. L’azzurra, quinta testa di serie del torneo, è reduce dal successo in rimonta ai danni della wild card canadese Bianca Andreescu, vincitrice a Flushing Meadows nell’edizione del 2019. Esordio portato a casa in tre set anche dalla veterana ceca, che è riuscita a domare la solida egiziana Mayar Sherif. Le due giocatrici si sono già incontrate nel primo turno degli Australiandel 2021, conche in quell’occasione racimolò solamente due game. Da quella partita, però, sono cambiate tantissime cose e sarà proprio la tennista toscana a partire largamente favorita secondo le quote dei bookmakers.