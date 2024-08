Padula si tuffa in piscina e muore annegato | Vincenzo aveva 13 anni

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tragedia questa mattina, giovedì 29 agosto, in un agriturismo di, nel Vallo di Diano, dove un ragazzo di 13Fico, è deceduto mentre faceva il bagno nelladella struttura. Campania, siin13Il 13enne era in compagnia della famiglia quando, per motivi ancora L'articolo, siin13Teleclubitalia.