Oms accordo su pause umanitarie a Gaza per antipolio

(Di giovedì 29 agosto 2024) Aè stato raggiunto l'per "" localizzate in modo da portare avanti la vaccinazione. Lo ha fatto sapere l'Oms parlando con i giornalisti all'Onu. Il rappresentante dell'Oms per per i Territori palestinesi occupati, Rik Peeperkorn, ha parlato ai giornalisti dell'Onu in video conferenza, annunciando che le autorità israeliane hanno concordato una "pausa umanitaria" di tre giorni per diverse ore al giorno in modo da consentire l'inizio dal 1 settembre della campagna di vaccinazione dei bambini contro la poliomielite. La campagna inizierà nella parte centrale di. L'obiettivo è vaccinare oltre 640.000 bimbi in tutta la Striscia.