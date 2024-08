Omicidio di Sharon Verzeni prosegue la caccia all' arma e al ciclista

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sono riprese stamani a Terno d’Isola le ricerche dell’che ha ucciso, la barista colpita con quattro coltellate poco dopo l’una nella notte tra il 29 e il 30 luglio in via Castegnate, non distante dall’abitazione che condivideva con il compagno Sergio Ruocco. Ed è proprio nei pressi della casa di via Merelli, ancora sotto sequestro, che i carabinieri di Bergamo cercheranno