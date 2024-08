Oltre 150mila persone in pensione da 40 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Sono157mila leche ricevono unadi vecchiaia (o anticipata) da almeno 40, ovvero dal 1984 o dagliprecedenti: il dato emerge dagli osservatori dell’Inps sulle pensioni vigenti al primo gennaio del 2024 secondo i quali sono 95.045 per il settore privato e 62.034 per quello pubblico. In pratica come una città di media grandezza come Perugia e Livorno. Secondo l’Osservatorio sul settore privato le pensioni con decorrenza prima del 1980 sono 18.717, liquidate quando negli Stati Uniti era presidente Jimmy Carter e in Italia era stato eletto da poco Sandro Pertini. L’età media al momento della liquidazione delle pensioni attualmente ancora in essere con una decorrenza prima del 1980 è di 52,3mentre l’assegno medio mensile è di 1.020 euro. Per il settore pubblico sono in vigore da prima del 1980 13.