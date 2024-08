Oliviero Toscani e l’amiloidosi nuovo farmaco ‘spazzino’ in cura sperimentale

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Emdin: "Chance in più. Obiettivo di centri come quello che dirigo è dare tutte le opportunità diai pazienti" Un'spazzino', che ha il compito di eliminare dai tessuti gli accumuli anomali di proteine causati dall'amiloidosi e che possono danneggiare gli organi, il cuore in questo caso. Una terapia che si basa su