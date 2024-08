Novara | L’alunno che preferisce i compagni all’insegnante è assolutamente in linea con la sua età No alla cattiva scuola basata solo sull’ascolto

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 29 agosto 2024) Danieleha condiviso la sua visione innovativa sulla, ponendo l'accento sul mutuo insegnamento come leva per il cambiamento. "Un incontro utile anche per ritrovarsi, darsi la carica e riconoscersi come comunità di professionisti dell’educazione", ha affermato il pedagogista, sottondo l'importanza di un approccio educativo che possa realmente cambiare il mondo. L'articolo: “cheincon la sua età. No” .