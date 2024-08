Napoli dall’Arabia annunciano | È fatta per Osimhen accettato stipendio da 160 mln | sta per firmare

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Dopo quattro anni e la vittoria di uno Scudetto, Victorlascia la SSC. Il calciatore azzurro, come riporta la testata araba Saudi Sport, hal’offerta del club e potrebbegià nelle prossime ore. “L’Al Ahli conclude il suo accordo ufficiale con il nazionale nigeriano Victor, attaccante del, per un L'articolo: “Èperda 160 mln: sta per