Muore per un malore a 62 anni mentre lavora uno dei medici di Grotta Giusti

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 29 agosto 2024) MONSUMMANO – Dramma allo stabilimento termaledi Monsummano, in provincia di Pistoia. Un dottore della struttura, il 62enne Sebastiano Rimola, ha avuto unfatalestava effettuando il suo lavoro. Il dottor Sebastiano Rimola, morto a 62va (foto Linkedin)Immediati i soccorsi arrivati sul posto con l’auto medica di Empoli e l’ambulanza della Misericordia di Monsummano. Per il dottore non c’è stato nulla da fare. Un arresto cardiaco improvviso che non gli ha lasciato scampo, come certificato anche dai carabinieri intervenuti sul posto. Il dottor Rimola era molto conosciuto in tutta la Valdinievole sia come esperto di terapia del dolore sia per aver inventato un metodo per prevenire le malattie che fondeva metodi anti stress e alimentazione.