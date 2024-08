Montaione incendio in una palazzina Sette famiglie evacuate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024)(Firenze), 29 agosto 2024 – Paura nel tardo pomeriggio di oggi per unche ha distrutto i pannelli solari di unagestita da Publicasa in via Berlinguer a. Ancora da chiarire le cause, ma le fiamme hanno avvolto la copertura e parte del tetto, propagandosi anche agli ambienti sottostanti. GERMOGLI PH: 29 AGOSTO 2024IN UNAIN VIA BERLINGUERPER TETTO INAGIBILE SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO © TOMMASO GASPERINI / FOTOCRONACHE GERMOGLI I vigili del fuoco, allertati dai presenti, sono intervenuti con tempestività sul posto. In base a quanto appreso non ci sarebbero feriti, masono stateper precauzione. Adesso si tratterà di stabilire l’entità dei danni e verificare l’integrità degli ambienti.