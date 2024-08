Mo | Provenzano Pd ' Ue non sprechi occasione Italia appoggi proposta Borrell'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - “Dopo mesi di inerzia, in cui la comunità internazionale ha assistito impotente all'apocalisse di Gaza, l'Europa oggi sul Medio Oriente ha un'che non può sprecare. Dal consiglio informale degli esteri si levi una voce forte e chiara per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, per esigere l'attuazione della risoluzione 2735 (2024) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il pieno ripristino dell'operatività delle agenzie internazionali e degli aiuti umanitari". Così Pepperesponsabile Esteri nella segreteria Pd.