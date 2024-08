Milena Baldassarri ricorda Parigi 2024 | Orgogliosa di come sono andate le cose in gara

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 agosto 2024) Una lunga lettera indirizzata a sé stessa, nella quale però ringrazia le persone che più lestate vicino.riavvolge il nastro ei momenti vissuti a, dove ha chiuso all’ottavo posto la finale All-Around di ginnastica ritmica. Un risultato di prestigio per l’azzurra che si conferma per la seconda volta nella top 10 a cinque cerchi dopo il sesto posto di Tokyo 2020. “Ho sempre desiderato con il cuore ringraziare tutti per il lavoro svolto e per il tempo che mi è stato dedicato – esordisce la fuoriclasse della Fabriano -, non smetterò certamente di farlo proprio ora.molto contenta del team con il quale ho trascorso questa grandiosa esperienza quest’anno, contenta di chi mi ha accompagnato giorno dopo giorno in questa dura ma bellissima preparazione per i giochi olimpici”.