Meteo TG1 sotto accusa per presunta censura

(Di giovedì 29 agosto 2024) Nuovo caso diin Rai, questa volta – udite, udite – sul fronte. A lanciare l’è direttamente il fisico del Clima CNR (Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima), Antonello Pasini, intervenuto ieri al TG1 delle 13.30 per spiegare le ragioni del maltempo che sta portando anche a tragici eventi in Italia, come successo nelle scorse ore a Caserta. Pasini lamenta il fatto di aver subito dal telegiornale diretto da Gian Marco Chiocci un taglio nel suo intervento che definisce “strategico”, poiché è il passaggio in cui attribuisce le ragioni dei disastri al cambiamento climatico.