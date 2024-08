Meteo le previsioni in Campania per giovedì 29 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Ecco leinper oggi,29. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3917m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allertepreviste: afa. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3914m.