Meloni a Parigi per seguire le Paraolimpiadi il messaggio di Mattarella | Ci aspettiamo medaglie

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 29 agosto 2024) Giorgiasarà presente alleiniziate a, mentre il Capo dello Stato Sergioè giunto al villaggio olimpico per salutare gli atleti azzurri. Il premier sarà nella capitale francese nelle prossime ore e farà una visita alla delegazione italiana, seguendo qualche gara, cosi come aveva fatto alle Olimpiadi. Nell’attesa, ha diffuso unsu X in cui si legge: “Un grandissimo in bocca al lupo ai nostri atleti e alle nostre atlete che parteciperanno ai Giochi Paralimpici di. Siete un orgoglio e l’Italia è con voi!”. Le parole di“Questi momenti quadriennali così importanti per il mondo hanno due due tempi: le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Il primo tempo è quello che avvia e alimenta l’entusiasmo, il secondo tempo con leè quello della raccolta delle conclusioni, dei risultati.