McTominay a Napoli è arrivato a Capodichino | tifosi scatenati all’aeroporto VIDEO

(Di giovedì 29 agosto 2024) È ilday per il, che oggi accoglie il centrocampista scozzese in arrivo dal Manchester United: cosa sta succedendo a. Sono ore caldissime per il calciomercato dei club italiani e in particolare per il, che nelle ultime ore ha chiuso due colpi fondamentali per la squadra di Antonio Conte. Romelu Lukaku ènella giornata di ieri, ma il colpo che tutti attendono è quello che dovrebbe far svoltare la qualità del centrocampo azzurro., tantissimo entusiasmo aSi tratta di Scott, calciatore scozzesedal Manchester United. Ebbene con un volo charter proveniente da Manchester il calciatore è atterratodiintorno alle 12:40 ed è sbarcato a. Tantissimi ipresenti che hanno voluto accogliere il nuovo acquisto azzurro.