Maxi schianto mortale | L’albero è pericoloso

(Di giovedì 29 agosto 2024) L’incidente di lunedì mattina a Cadelbosco Sotto riporta d’attualità l’alto rischio di incidenti di quella strada, l’ex Statale 63, in un tratto rettilineo in cui negli anni scorsi erano stati perfino eliminati gli alberi, su un lato della carreggiata, per cercare di rendere più sicura quell’arteria viaria. C’è chi propone un tutor anti velocità, come quelli attivi sulla Poviglio-Boretto e sulla Novellara-Reggiolo. Ma anche piccoli accorgimenti potrebbero limitare i potenziali rischi di conseguenze per incidenti. Propriocontro cui si è schiantato il furgone Ducato su cui viaggiavano tre uomini – uno dei quali, il 58enne Alberto Braga, che abitava a Poviglio, ha poi perso la vita – da tempo viene segnalato come un ostacolo alla visuale per coloro che escono da via Nuova per Seta per poi immettersi sulla trafficata ex Statale 63.