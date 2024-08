Mario Sechi | cosa c' è dietro la sbandata dei prelati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Papa Francesco ieri durante l'udienza generale in Piazza San Pietro ha detto che «in quei mari e in quei deserti mortali, i migranti di oggi non dovrebbero esserci» e ha aggiunto che bisogna unire «le forze per combattere la tratta di esseri umani, per fermare i criminali trafficanti». Il Papa ha ragione. Il governo si muove in quella direzione fin dall'inizio della legislatura, i risultati stanno arrivando, Bergoglio sa meglio di tutti che l'impegno di Meloni è sincero e concreto. Sull'immigrazione ha ottenuto risultati insperati: gli sbarchi sono diminuiti, così anche i morti in mare. Questo non significa non soccorrere chi chiede aiuto, il punto chiave è quello di non incoraggiare i trafficanti, non alimentare viaggi senza speranza.