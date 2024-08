Maria | la recensione del film con Angelina Jolie di Pablo Larrai?n – Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 29 agosto 2024): ladelcondiLarrai?n –81 Dopo Jackie e Spencer, l’acclamatoLarraìn completa la sua trilogia con, ritratto della Divina Callas, la più grande soprano della storia della musica e personalità affascinante e per certi versi misteriosa, che il regista cileno racconta sotto una nuova luce, negli ultimi giorni di vita, nella sua casa di Parigi.e il racconto della sua autobiografia È il settembre del 1976, di lì a pochi giorniCallas morirà, lasciando al mondo un’eredità artistica incommensurabile e irripetibile, e lei sembra saperlo, per questo si appresta a scrivere la sua autobiografia, appuntandola attraverso racconti frammentati, affidati a un amico immaginario che ne raccoglie le confidenze e i segreti, come un diario che nessuno leggerà.