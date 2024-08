Manovra | Tubetti Fdi ' su assegno unico allarme bugiardo per colpire governo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "A volte è legittimo chiedersi se un certo giornalismo di sinistra si sia ridotto ormai a un mero compendio di notizie infondate o deformate finalizzate soltanto ailMeloni. Leggere stamattina che l', che questo Esecutivo ha aumentato, sarebbe in pericolo nella prossimaè assurdo. Dispiace che i colleghi esponenti del centrosinistra, anziché verificare la notizia, si siano accodati all'attaccando il. Stiano sereni, l'ennesima falsità non intacca la maggioranza e la nostra azione di sostegno a imprese, lavoratori e famiglie". Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia Francesca, segretario della commissione Finanze.